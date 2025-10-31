Incredibile ma vero | uno dei presunti ladri del Louvre arrestato mentre andava a vedere il Paris Fc

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la polizia uno dei fermati sarebbe stato alla guida di uno degli scooter usati per la fuga. L'uomo è stato individuato e bloccato dagli agenti e con lui altri tre potenziali complici mentre stavano per assistere al match col Lione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

incredibile ma vero uno dei presunti ladri del louvre arrestato mentre andava a vedere il paris fc

© Gazzetta.it - Incredibile, ma vero: uno dei presunti ladri del Louvre arrestato mentre andava a vedere il Paris Fc

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

incredibile vero presunti ladriIncredibile, ma vero: uno dei presunti ladri del Louvre arrestato mentre andava a vedere il Paris Fc - L'uomo è stato individuato e bloccato dagli agenti e con lui altri tre potenziali complici mentre st ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incredibile Vero Presunti Ladri