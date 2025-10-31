Incontro tra conservatori | Meloni e Orbán il difficile equilibrio tra identità e potere

A Roma, Giorgia Meloni ha accolto Viktor Orbán in un vertice che più di ogni altro si può definire un incontro tra conservatori. I due leader condividono la stessa idea di nazionalità, lo stesso richiamo alla identità nazionale come valore fondante della politica e dello Stato. Eppure, dietro le affinità ideologiche, si nasconde una trattativa diplomatica complessa, in cui l’Italia tenta di ricucire lo strappo tra Bruxelles e Budapest, sempre più evidente dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Secondo diversi analisti, la Commissione europea avrebbe riconosciuto al governo italiano un ruolo di mediatore tra le istituzioni comunitarie e la linea di Orbán, spesso in contrasto con quella degli altri Stati membri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

