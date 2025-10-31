Bologna, 30 ottobre 2025 – Si è verificato un incidente con 9 feriti nel raccordo di Casalecchio, per questo è stato chiuso per un’ora poi riaperto – all’incirca tra le 18 e le 19 – il tratto compreso fra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli. L’incidente è avvenuto all'altezza del km 2 e appunto sarebbero nove in totale i feriti, di cui due in codice 2 e sette in codice 1. Nessuno però sarebbe grave. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidenti stradali sul raccordo di Casalecchio: 9 feriti