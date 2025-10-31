Incidente sull' Arnaccio a Cascina | carambola fra 4 auto una sfonda il guard rail

Un brutto incidente stradale si è verificato stamani, 31 ottobre, sulla Strada Statale 67 bis Arnaccio a Cascina, poco prima delle 7.30. Secondo quanto si apprende, per cause ancora da capire, 4 auto hanno finito per scontrarsi, con una di esse che ha concluso la sua corsa contro il guardrail a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

