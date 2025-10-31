Incidente sull'A1 tra Orte e il bivio di Roma Nord | chiuso tratto di autostrada 9 chilometri di coda

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due incidenti avvenuti sull'A1 hanno causato la chiusura del tratto autostradale tra Orte il bivio per la diramazione Roma Nord. Al momento si registrano nove chilometri di coda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

