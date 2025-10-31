Incidente sulla Statale tamponamento tra due auto e bus Atm

31 ott 2025

Incidente stradale nel pomeriggio sulla Statale 114. Un bus Atm, in servizio sulla linea Shuttle, è rimasto coinvolto in un tamponamento con altri due veicoli. È accaduto nei pressi del quadrivio tra Santa Margherita e Galati Marina. Il mezzo è rimasto fermo al centro della carreggiata, sul posto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it



