Incidente sulla Statale tamponamento tra due auto e bus Atm
Incidente stradale nel pomeriggio sulla Statale 114. Un bus Atm, in servizio sulla linea Shuttle, è rimasto coinvolto in un tamponamento con altri due veicoli. È accaduto nei pressi del quadrivio tra Santa Margherita e Galati Marina. Il mezzo è rimasto fermo al centro della carreggiata, sul posto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
+++ Statale 16, incidente nei pressi di Polignano a mare, camion contro auto. Traffico bloccato in direzione sud, lunghe code+++ - facebook.com Vai su Facebook
Tamponamento tra veicoli sulla strada statale 101, due feriti in ospedale - L’incidente è avvenuto in tarda mattinata all’altezza dell’uscita per Lequile: due uomini soccorsi, uno in codice rosso e l’altro in giallo, dopo l’accaduto. lecceprima.it scrive
In mattinata due incidenti senza gravi conseguenze, ma con disagi alla viabilità - Lecce – Due incidenti senza fortunatamente particolari conseguenze per le persone coinvolte, oltre allo spavento, ma con qualche disagio alla viabilità ... Scrive corrieresalentino.it
Maxi tamponamento sulla Valassina a Briosco: due feriti, carreggiata riaperta - The post Maxi tamponamento sulla Valassina a Briosco: due feriti, carreggiata riaperta appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. msn.com scrive