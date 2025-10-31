Incidente sulla Colombo oggi i funerali di Beatrice Bellucci all’Eur

31 ott 2025

(Adnkronos) – Si terranno oggi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, i funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne vittima dell'incidente avvenuto sulla Cristoforo Colombo nella tarda serata di venerdì scorso. La cerimonia sarà celebrata alle 10 nella basilica di San Pietro e Paolo all'Eur.  Beatrice Bellucci – 'Bibbi' su Instagram – aveva 20 anni. La giovane, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

