Incidente sulla Colombo l’arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci

(Adnkronos) – Sono iniziati i funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne morta sulla Cristoforo Colombo in un tragico incidente avvenuto una settimana fa. La cerimonia si svolge nella Basilica di San Pietro e Paolo all'Eur. Nelle immagini, l'arrivo della bara bianca per la funzione.  —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

