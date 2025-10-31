Incidente sulla Colombo a Roma l' ultimo saluto a Beatrice Bellucci
''Se siamo qui insieme è perché intendiamo affermare il primato della vita e del bene sulla morte e sul peccato''. Così padre Giulio Albanese, che ha celebrato l'omelia nella basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur, durante i funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne vittima del tragico incidente sulla via Cristoforo Colombo. ''Di fronte a questa tragedia, perché di una tragedia si tratta, questa non è solo una celebrazione per Beatrice, che personalmente ritengo sia già in paradiso, ma ha un significato importante per ciascuno di noi perché andiamo a riflettere sul senso della nostra esistenza'', ha detto Padre Albanese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Si terranno domani i funerali di Beatrice Bellucci, la 20enne deceduta nell'incidente avvenuto venerdì sera sulla Colombo - facebook.com Vai su Facebook
Incidente via Colombo, Beatrice Bellucci morta per un violento politrauma all'addome e al torace - X Vai su X
Beatrice Bellucci morta nell'incidente, i funerali. Mamma Teresa: «Tutta Roma è qui per te» - morta nell'incidente sulla Cristoforo Colombo - Secondo msn.com
Incidente di Roma sulla Colombo, migliorano le condizioni della ragazza ferita - "L'ulteriore miglioramento delle condizioni generali ha consentito la sospensione della sedazione e della ventilazione meccanica". Lo riporta tg24.sky.it
Roma, incidente mortale sulla Colombo: trovato e ascoltato il conducente di una terza auto - E’ stato individuato il conducente di una terza auto nell’ambito dell’indagine sull’incidente avvenuto venerdì sera in via Cristoforo Colombo a Roma, costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci . Si legge su affaritaliani.it