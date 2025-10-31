Incidente sulla Colombo a Roma l' ultimo saluto a Beatrice Bellucci

''Se siamo qui insieme è perché intendiamo affermare il primato della vita e del bene sulla morte e sul peccato''. Così padre Giulio Albanese, che ha celebrato l'omelia nella basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur, durante i funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne vittima del tragico incidente sulla via Cristoforo Colombo. ''Di fronte a questa tragedia, perché di una tragedia si tratta, questa non è solo una celebrazione per Beatrice, che personalmente ritengo sia già in paradiso, ma ha un significato importante per ciascuno di noi perché andiamo a riflettere sul senso della nostra esistenza'', ha detto Padre Albanese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

