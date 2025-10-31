Incidente sulla A1 chilometri di coda | i percorsi alternativi

Incidente sulla autostrada A1 Milano-Napoli. Alle 7 circa di oggi, 31 ottobre, è stato chiuso il tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord, in direzione della Capitale. Si registrano chilometri di coda.Incidente A1 venerdì 31 ottobre 2025Lo scontro, avvenuto all'altezza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

L'incidente potrebbe essere stato causato da un malore dell'85enne: alcuni testimoni l'avrebbero visto procedere con andatura incerta alla guida già alcuni chilometri prima del punto d'impatto. - facebook.com Vai su Facebook

