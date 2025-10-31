Incidente stradale sul raccordo di Casalecchio | 9 feriti
Bologna, 30 ottobre 2025 – Si è verificato un incidente con 9 feriti nel raccordo di Casalecchio, per questo è stato chiuso per un’ora poi riaperto – all’incirca tra le 17.30 e le 18.30 – il tratto compreso fra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli. L’incidente è avvenuto all'altezza del km 2 e appunto sarebbero nove in totale i feriti, di cui due in codice 2 e sette in codice 1. Nessuno però sarebbe grave. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Brividi all'Olimpico prima della partita contro il Parma: tutto lo stadio in piedi per la tifosa scomparsa in un incidente stradale #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
È morto a 18 anni Evan Delogu, fratello di Andrea Delogu, in un incidente stradale a Bellaria. Il ragazzo era in moto quando ha perso il controllo del mezzo. - X Vai su X
Incidenti stradali sul raccordo di Casalecchio: 9 feriti - Chiuso per un’ora il tratto compreso fra il bivio con la A14 Bologna- Come scrive msn.com
Incidente A1 oggi a Bologna, schianto tra due camion: traffico in tilt, lunghe code per ore - Lo scontro tra il bivio per il Raccordo di Casalecchio e Modena sud, in direzione Milano. Segnala msn.com
Fiume Veneto, grave incidente sul raccordo della Cimpello-Sequals, due feriti - Coinvolti un mezzo pesante ed un'autovettura i cui occupanti sono rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. Scrive rainews.it