Incidente stradale investito ciclista | 46enne finisce in ospedale

Monzatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo incidente stradale che coinvolge un ciclista questa mattina, 31 ottobre, sulle strade della Brianza. Il sinistro è accaduto poco prima delle 6 del mattino a Monza, sul viale Enrico Fermi e ha visto avere la peggio un 49enne brianzolo.Mentre stava percorrendo la via nel giusto senso di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

