Incidente stradale in via Torino la denuncia della consigliera Cerri | Incrocio pericoloso segnalato più volte

Ennesimo incidente stradale, per fortuna senza conseguenze serie, è avvenuto ieri all’incrocio, trafficatissimo, tra via Torino, via Luigi Pirandello e via Francesco Fusco. Il quartiere Borgo-Sanzio mostra ancora la pericolosità, più volte segnalata da parte dei residenti in Comune e alla polizia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altre letture consigliate

Brividi all'Olimpico prima della partita contro il Parma: tutto lo stadio in piedi per la tifosa scomparsa in un incidente stradale #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

In caso di incidente stradale con #animali selvatici è possibile segnalare il sinistro alla Regione Piemonte con la piattaforma Nembo https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-caccia-sinistri-stradali-fauna-selvatica-nembo… - X Vai su X

Incidente a Torino Barriera di Milano: scontro fra tre auto all'incrocio, una finisce sopra un'altra - Un incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, all'interno del nodo di largo Giulio Cesare (che accorpa corso Giulio Cesare, via Elvo, via Scarlatti e corso Palermo). Come scrive torinotoday.it

Incidente stradale, uomo di 43 anni cade dal monopattino elettrico a Torino: ricoverato con un trauma cranico - Incidente stradale intorno alle 14,30 di oggi, 30 ottobre, all’incrocio tra corso Venezia e via Lauro Rossi. Scrive torinotoday.it

Incidente a Cambiano vicino Torino, violento scontro tra auto e moto: morto motociclista 57enne - Un uomo di 57 anni è morto in un incidente stradale a Cambiano (Torino): per cause in fase di accertamento, la sua moto si è scontrata con un'auto ... Lo riporta virgilio.it