Sulla pista di Méribel, in Francia, Schumacher ha prima sbattuto con gli sci contro una roccia, poi dopo essere volato in aria ha sbattuto con la testa su un'altra roccia nascosta, finendo sulla neve in posizione supina Il 29 dicembre 2013, Michael Schumacher ha avuto un gravissimo incidente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Incidente Michael Schumacher, la ricostruzione 3D della caduta sugli sci del 29 dicembre 2013: il volo di 3,5 metri e il colpo alla testa contro una roccia - VIDEO