Incidente in autostrada | scende dall' auto e viene travolto da un camionista morto 30enne

Incidente mortale sull'autostrada A1 Milano-Napoli questa mattina, venerdì 31 ottobre. La tragedia è avvenuta intorno alle 7:00 all'altezza dell'uscita di Ponzano, nella zona nord della provincia di Roma. Due vetture si sono scontrate al chilometro 525+300. Uno dei conducenti, un 30enne, sceso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Incidente tra alcuni mezzi pesanti nelle prime ore di venerdì 31 ottobre lungo l’autostrada A1, direzione sud, tra lo svincolo di Orte e l’Allacciamento Diramazione Roma Nord. Il tamponamento, avvenuto su un viadotto, si è verificato in conseguenza dei rallenta - facebook.com Vai su Facebook

Illeso dopo un incidente sulla tangenziale di Forlì, scende dall'auto e viene investito: morto 48enne - Tragico incidente stradale sulla tangenziale di Forlì, morto un 48enne: finito contro il guardrail, è stato travolto dopo essere sceso dall'auto ... virgilio.it scrive

Grottammare, incidente sull'autostrada A14: camion si ribalta in galleria, coda lunga chilometri. Questa notte dalle 23 il tratto resterà chiuso - Un'autobotte si è ribalta in galleria con sversamento del gasolio trasportato sulla carreggiata dell'autostrada A14. Scrive msn.com

Reggio Calabria, dottoressa scende dall’auto sulla Statale per soccorrere un ferito di un incidente stradale e viene travolta a sua volta: è grave - L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria esprime la più profonda stima e commozione per il gesto eroico della dottoressa Angela Mirto, che nella giornata di ieri, insieme a ... Da strettoweb.com