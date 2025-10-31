Incidente in A14 autobotte si ribalta in galleria nell’Ascolano | lunghe code e tratto chiuso

Grottammare (Ascoli), 31 ottobre 2025 - Incidente in A14 all'altezza di Grottammare (Ascoli). Un'autobotte si è ribaltata nella galleria Castello di Grottammare mentre il veicolo procedeva in direzione Pescara: ciò ha provocato lo sversamento del gasolio trasportato dal veicolo sulla carreggiata dell'A14. Dopo l'incidente, nel quale è rimasto lievemente ferito il conducente del mezzo pesante, si sono formate lunghe code - oltre 3 chilometri - sull'autostrada. Chiuso il tratto sud tra Pedaso e Grottammare con uscita obbligatoria a Pedaso e rientro a Grottammare. Le squadre dei vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto e Fermo stanno effettuando le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A14, autobotte si ribalta in galleria nell’Ascolano: lunghe code e tratto chiuso

