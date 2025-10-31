Incidente frontale in galleria a Sulzano | muore donna di 45 anni
Sulzano (Brescia), 31 ottobre 2025 - Ancora morte sulle strade della provincia di Brescia. Una donna di 45 anni ha perso la vita in un i ncidente frontale avvenuto sulla SP 510, nella galleria Pianzole di Sulzano. Lo scontro. Il violento scontro frontale tra due auto è avvenuto poco prima delle 16. Oltre alla donna morta nell’incidente sono rimaste ferite altre sei persone tra le quali anche due ragazzi di 13 e 14 anni. Al momento non è ancora stata ricostruita la dinamica dell’incidente: unica certezza è che si è trattato di uno scontro frontale particolarmente violento. I soccorsi. Sul posto due ambulanze con l’automedica, l’elisoccorso in codice rosso, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Incidente frontale tra due auto: Laura Marcolin muore a 45 anni, è la terza vittima in 3 giorni. Ferita la conducente dell'altro veicolo - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara, incidente frontale tra due auto e un furgone ad Argenta: morto Mauro Farina. Ferita una donna incinta - X Vai su X
Incidente frontale in galleria a Sulzano: muore donna di 45 anni - Altre sei persone, tra loro alcuni minorenni, sono rimasti feriti. Riporta ilgiorno.it
Frontale in galleria lungo la Sp 510: due persone bloccate in auto - L’incidente è avvenuto nel tunnel Pianzole all’altezza di Sulzano: non si hanno ancora notizie sul loro stato di salute. Come scrive giornaledibrescia.it
Frontale tra due auto nella galleria Pianzole: ferite 7 persone, morta una donna di 45 anni - Sette persone sono rimaste coinvolte in un incidente frontale avvenuto nella galleria Pianzole a Sulzano (Brescia) ... Secondo fanpage.it