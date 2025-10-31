Incidente frontale in galleria a Sulzano | muore donna di 45 anni

Sulzano (Brescia), 31 ottobre 2025 - Ancora morte sulle strade della provincia di Brescia. Una donna di 45 anni ha perso la vita in un i ncidente frontale avvenuto sulla SP 510, nella galleria Pianzole di Sulzano. Lo scontro. Il violento scontro frontale tra due auto è avvenuto poco prima delle 16. Oltre alla donna morta nell’incidente sono rimaste ferite altre sei persone tra le quali anche due ragazzi di 13 e 14 anni. Al momento non è ancora stata ricostruita la dinamica dell’incidente: unica certezza è che si è trattato di uno scontro frontale particolarmente violento. I soccorsi. Sul posto due ambulanze con l’automedica, l’elisoccorso in codice rosso, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

