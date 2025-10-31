Incidente a Valfurva scuolabus cade nel torrente Frodolfo | ipotesi malore per l' autista feriti 4 ragazzi
Un autobus carico di studenti è caduto in un torrente a Santa Caterina Valfurva, in Valtellina a causa del malore del conducente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Scopri altri approfondimenti
Un autobus con a bordo una decina di studenti è uscito di strada poco prima delle 7.30 di venerdì 31 ottobre, lungo l'SS300, nel comune di Valfurva, precipitando nel torrente Frodolfo. Una decina le persone sul mezzo al momento dell'incidente tra passeggeri - X Vai su X
Local Team. . Un autobus con a bordo una decina di studenti è uscito di strada lungo l'SS300, nel comune di Valfurva venerdì mattina, precipitando nel torrente Frodolfo. Una decina le persone sul mezzo al momento dell'incidente tra passeggeri - giovani tra i - facebook.com Vai su Facebook
Scuolabus finisce nel torrente a Valfurva: feriti quattro studenti, grave l’autista - Il mezzo con nove ragazzi a bordo è uscito di strada a Bormio. cosenzachannel.it scrive
Scuolabus fuori controllo in Valtellina: il mezzo cade in un torrente, feriti gli studenti e l’autista - Questa mattina, venerdì 31 ottobre, uno scuolabus è uscito di strada in Valtellina, precipitando in un torrente. Scrive controcopertina.com
Scuolabus esce di strada e finisce nel torrente: cinque feriti in Valtellina - L’autista potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Secondo altarimini.it