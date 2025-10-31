Incidente a Orbassano | scontro tra auto e moto centauro trasportato in ospedale

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, in via San Luigi (la provinciale 142) a Orbassano. A scontrarsi sono stati un'auto Fiat 500X e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato in ambulanza al vicinissimo ospedale San Luigi dai sanitari del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

