Incidente a Orbassano | scontro tra auto e moto centauro trasportato in ospedale
Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, in via San Luigi (la provinciale 142) a Orbassano. A scontrarsi sono stati un'auto Fiat 500X e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato in ambulanza al vicinissimo ospedale San Luigi dai sanitari del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
