Incidente a Comacchio auto contro il serbatoio di un tir | sull’asfalto oltre 200 litri di gasolio

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comacchio (Ferrara), 31 ottobre 2025 –  Lo svincolo della superstrada, questa mattina, sulla statale Romea in direzione Venezia, è rimasto bloccato per ore quando un’auto ha colpito il serbatoio di un grosso autotreno facendo finire sullasfalto 200 litri di gasolio e rendendo il manto stradale particolarmente scivoloso. Nell’impatto, per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma il conducente dell’automobile ha visto la propria auto riportare danni gravissimi con una parte della fiancata quasi completamente distrutta e la perdita del pneumatico di sinistra. Dopo l’impatto con il grosso automezzo, l’auto sarebbe carambolata contro il guard rail che delimita la corsia di svincolo della superstrada in direzione Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incidente a comacchio auto contro il serbatoio di un tir sull8217asfalto oltre 200 litri di gasolio

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Comacchio, auto contro il serbatoio di un tir: sull’asfalto oltre 200 litri di gasolio

Scopri altri approfondimenti

incidente comacchio auto controIncidente a Comacchio, auto contro il serbatoio di un tir: sull’asfalto oltre 200 litri di gasolio - Comacchio (Ferrara), 31 ottobre 2025 – Lo svincolo della superstrada, questa mattina, sulla statale Romea in direzione Venezia, è rimasto bloccato per ore quando un’auto ha colpito il serbatoio di un ... ilrestodelcarlino.it scrive

incidente comacchio auto controViolento incidente sull'Acciaioli, muore ventunenne - Un'altra tragica vittima sulle strade del Ferrarese: un ventunenne di Comacchio, ha perso la vita in un incidente sulla Panoramica Acciaioli, tra Lido di Pomposa e Lido degli Scacchi, nel primo ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Comacchio Auto Contro