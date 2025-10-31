Comacchio (Ferrara), 31 ottobre 2025 – Lo svincolo della superstrada, questa mattina, sulla statale Romea in direzione Venezia, è rimasto bloccato per ore quando un’auto ha colpito il serbatoio di un grosso autotreno facendo finire sull’asfalto 200 litri di gasolio e rendendo il manto stradale particolarmente scivoloso. Nell’impatto, per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma il conducente dell’automobile ha visto la propria auto riportare danni gravissimi con una parte della fiancata quasi completamente distrutta e la perdita del pneumatico di sinistra. Dopo l’impatto con il grosso automezzo, l’auto sarebbe carambolata contro il guard rail che delimita la corsia di svincolo della superstrada in direzione Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Comacchio, auto contro il serbatoio di un tir: sull’asfalto oltre 200 litri di gasolio