Inchiesta sugli abusi subiti dalla consigliera Ghio il 18 dicembre l’udienza sul ricorso contro l’archiviazione

È stata fissata per il 18 dicembre l'udienza per discutere l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla violenza sessuale subita dalla consigliera comunale Francesca Ghio quando era minorenne. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

