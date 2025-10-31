Inchiesta sugli abusi subiti dalla consigliera Ghio il 18 dicembre l’udienza sul ricorso contro l’archiviazione
È stata fissata per il 18 dicembre l'udienza per discutere l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla violenza sessuale subita dalla consigliera comunale Francesca Ghio quando era minorenne. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una nuova inchiesta getta luce sugli abusi all'interno dell'esercito russo schierato in Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta del Washington Post: accuse di abusi contro l’arcivescovo della Chiesa anglicana del Nordamerica - X Vai su X
Inchiesta sugli abusi subiti dalla consigliera Ghio, il 18 dicembre l’udienza sul ricorso contro l’archiviazione - È stata fissata per il 18 dicembre l'udienza per discutere l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla violenza sessuale subita dalla ... Riporta ilsecoloxix.it
Francesca Ghio e gli abusi subiti da minorenne, fissata udienza dopo l’opposizione all’archiviazione - E' stata fissata per il 18 dicembre l'udienza per discutere l'opposizione alla richiesta di archiviazione, presentata dalla Procura, dell'inchiesta sulla violenza sessuale subita dalla consigliera ... Come scrive msn.com