Incentivi Fvg boom di accessi | 50 mila contatti per la nuova app della Regione
A due mesi dal debutto, la nuova app Incentivi Fvg – creata dalla Regione Friuli Venezia Giulia per imprese, professionisti e investitori – ha già raggiunto i 50 mila accessi e oltre 31 mila visualizzazioni delle pagine informative disponibili. L’app, presentata ufficialmente lo scorso 3. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
App Incentivi FVG, boom di accessi: oltre 50mila nel primo mese - Lo strumento facilita l’accesso ai bandi e incentivi regionali per imprese e professionisti. Scrive nordest24.it
Incentivi per l’accesso al commercio elettronico (domande 2025) - Microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane (A. Secondo regione.fvg.it
