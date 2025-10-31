Inceneritore Santa Palomba Ardea Domani | Dall’Amministrazione nessuna osservazione sul PAUR

Ardea 31 ottobre 2025 – “Nonostante mesi di proclami, post e dichiarazioni contro l’inceneritore di Santa Palomba, l’amministrazione Cremonini non ha presentato alcuna osservazione nell’ambito della procedura di PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale), che rappresentava una delle ultime vere occasioni per bloccare o quantomeno condizionare l’opera”. Così in una nota i consiglieri comunali di Ardea Domani, Niko Martinelli e Luca Vita. “Un’assenza grave, – proseguono i consiglieri – che smentisce nei fatti le parole e conferma l’atteggiamento di una maggioranza più attenta alla propaganda che al lavoro concreto per la tutela e la difesa del territorio e dei suoi abitanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

