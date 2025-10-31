Incendio nella notte diversi mezzi in fiamme

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti questa notte intorno alle 3 nel comune di Montespertoli, in via Polvereto, per un incendio che ha interessato una struttura metallica con copertura in Pvc adibita al rimessaggio di mezzi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

