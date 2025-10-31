Incendio in una palazzina all' Ellera salvata una 94enne invalida | FOTO
Paura nella serata di venerdì 31 ottobre in una palazzina di via Po, nel quartiere Ellera di Viterbo. Un incendio è divampato in un appartamento situato al primo piano. Le fiamme sarebbero partite, secondo le prime ricostruzioni, dalla cucina, probabilmente a causa di un corto circuito. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Fiamme in appartamento a Viterbo, la polizia salva donna 94enne - Attimi di paura questa sera per un incendio scoppiato in una palazzina al numero due di via Po, nel quartiere Ellera di Viterbo. Riporta ansa.it