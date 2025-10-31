Incendio in un appartamento nel Salernitano | vigili del fuoco sul posto

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio appartamento questo pomeriggio intorno alle 14 a Vallo della Lucania, in via Longobardi. Per spegnere le fiamme sviluppatesi nel vano cucina, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento. I caschi rossi prontamente intervenuti, hanno da prima estratto una bumbola GPL che alimentava il cucinino e poi hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza la zona. Al momento ancora in atto le opere di smassamento. Non risultano esserci stati feriti. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio in un appartamento nel Salernitano: vigili del fuoco sul posto

