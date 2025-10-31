Incendio in un appartamento a Vallo della Lucania | l' intervento dei vigili del fuoco
Un incendio è divampato questo pomeriggio, intorno alle 14:00, nella cucina di un appartamento situato in via Longobardi a Vallo della Lucania. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale ha permesso di contenere e spegnere il rogo. Dalle prime informazioni, non si registra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Questa mattina un incendio ha devastato un appartamento al piano terra di via Pepe 5, nel rione Gescal a #Nola. Il condominio, composto da 15 abitazioni, è stato evacuato per sicurezza. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e sul posto sono intervenuti - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, intervento per #incendio in un appartamento al primo piano di un edificio in via Diano Marina, in zona Torrevecchia: deceduta un'anziana, soccorsa e affidata al personale medico una donna in gravi condizioni [#21ottobre 18:30] - X Vai su X
Incendio a Vallo della Lucania, fiamme in un appartamento: il rogo partito dal vano cucina - Incendio appartamento questo pomeriggio intorno alle 14 a Vallo della Lucania, in via Longobardi. Da ilmattino.it
Fiamme nella cucina di un appartamento a Vallo della Lucania. Vigili del Fuoco in azione - Le fiamme si sono sviluppate nel vano cucina e sul posto si reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento. Riporta ondanews.it
Paura a Vallo della Lucania: incendio in un appartamento, indagini in corso - Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Vallo della Lucania, dove intorno alle 14:00 un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato in via Longobardi. Lo riporta infocilento.it