Incendio in un appartamento a Vallo della Lucania | l' intervento dei vigili del fuoco

Salernotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è divampato questo pomeriggio, intorno alle 14:00, nella cucina di un appartamento situato in via Longobardi a Vallo della Lucania. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale ha permesso di contenere e spegnere il rogo. Dalle prime informazioni, non si registra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

