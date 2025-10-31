Incendio in abitazione minori intossicati

Giovedì sera, 30 ottobre, intorno alle ore 22 è divampato un incendio in abitazione in località Canonero nel Comune di Ceranesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco mentre il 118 ha inviato automedica Golf2 e ambulanze della Croce Bianca Bolzaneto e Croce Rossa Ceranesi. Due bambini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altre letture consigliate

Incendio in un'abitazione a Masera Squadre di Vigili del fuoco al lavoro a Masera per domare l'incendio scoppiato in una villa a Masera. L'abitazione sulle alture del paese. - facebook.com Vai su Facebook

Incendio in un appartamento in via Sudati, vigili del fuoco al lavoro per 6 ore - X Vai su X

Incendio in abitazione, minori intossicati - Giovedì sera, 30 ottobre, intorno alle ore 22 è divampato un incendio in abitazione in località Canonero nel Comune di Ceranesi. Segnala genovatoday.it

Incendio in una casa a Ceranesi, due bambini a rischio intossicazione all'ospedale - Ancora non è chiara la causa del rogo, che ha creato un denso fumo nero che nel giro di poco ha invaso l’abitazione ... Si legge su primocanale.it

Incendio in un condominio. Le fiamme da uno zerbino. Otto persone intossicate - Il rogo partito da un appartamento in cui vivono alcuni cinesi, tra cui una donna agli arresti domiciliari, portata in ospedale. msn.com scrive