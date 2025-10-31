Incendio all' Osmannoro camion in fiamme Abbiamo sentito forti boati VIDEO

Incendio in via Ticino nel comune di Sesto Fiorentino. Attorno alle 17:00 i vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti per un incendio di un semi rimorchio di una cella frigorifero. Non risultano persone coinvolte.Alcuni cittadini hanno segnalato di aver sentito “quattro forti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondisci con queste news

Incendio alle Mulina - facebook.com Vai su Facebook

Incendio, autocarro in fiamme: colonna di fumo e boati - L'incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 ottobre, e avrebbe riguardato un autocarro. Segnala 055firenze.it

Incendio al casello di Brescia Sud, chiusa l'A21: fiamme forse partite da un camion carico di gomme - Un violento incendio è divampato al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l'A21 che collega Torino a Brescia. Scrive msn.com