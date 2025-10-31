Incendio a Livorno evacuata una palazzina Momenti di paura | in due all’ospedale

Livorno, 31 ottobre 2025 – Mattinata di tensione a Livorno in via Cesare Battisti, vicino a corso Amedeo, dove un incendio scoppiato in un appartamento ha costretto all’evacuazione di un intero condominio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l’ausilio di un’autoscala, sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio, non senza difficoltà: diverse auto in sosta hanno infatti ostacolato le operazioni di soccorso. Due persone hanno riportato lievi sintomi di intossicazione da fumo e sono state portate al pronto soccorso di viale Alfieri per accertamenti. Nessuna di loro è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio a Livorno, evacuata una palazzina. Momenti di paura: in due all’ospedale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Livorno, pauroso incendio nella notte: evacuate 30 persone - facebook.com Vai su Facebook

Incendio in un appartamento, trenta evacuati dal palazzo - Protezione Civile, Misericordia e polizia locale si sono attivati per assistere chi ha dovuto lasciare il proprio alloggio ... rainews.it scrive

Livorno, incendio in un appartamento: una donna in ospedale, 30 evacuati - Attimi di paura ieri sera in via Nino Bixio a Livorno, dove un incendio divampato in una palazzina di edilizia popolare ha costretto all’evacuazione di ... Da gonews.it

Casa in fiamme, una donna in ospedale e 30 evacuati - LIVORNO: L'incendio è divampato in un appartamento la cui abitante è stata portata in pronto soccorso dal 118. Lo riporta toscanamedianews.it