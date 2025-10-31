Incendio a Corsico | Synextra devastata dalle fiamme spente solo all’alba Cause e danni del rogo

Corsico (Milano) - L’incendio divampato ieri sera intorno alle 22 a Corsico ha completamente devastato la ditta dove è scaturito: la Synextra di via Archimede 46, ex Masotina, azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti in particolare del riciclo e riutilizzo dei rifiuti plastici, dove ora è impossibile lavorare. L’intervento. Corsico, incendio all'azienda Synextra, ex Masotina - 31 ottobre 2025 - foto SpfAnsa Sul posto una trentina di vigili del fuoco, con una decina di mezzi: i pompieri hanno lavorato fino all'alba per spegnere il rogo, che per fortuna non ha provocato feriti nè intossicati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

