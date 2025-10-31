Incappucciati fanno irruzione e scuola e aggrediscono il bidello | evacuati i 550 studenti dell’Istituto Professionale Luigi Angeloni di Frosinone
Questa mattina, in Viale Roma a Frosinone, quattro ragazzi, con il volto nascosto dai cappucci delle felpe, hanno lanciato una busta contenente un liquido contro l'ingresso principale dell' Istituto Professionale Luigi Angeloni. L'oggetto ha colpito l'assistente scolastico che vigilava l'accesso, senza provocare ferite. La dirigente scolastica ha disposto l'interruzione delle lezioni ed evacuato circa 550 studenti. Gli accertamenti: fluido non infiammabile e non corrosivo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Frosinone per verificare la natura del liquido. Gli esami successivi hanno confermato che si trattava di un fluido non infiammabile e non corrosivo, scongiurando rischi per la salute di studenti e personale.
