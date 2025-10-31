Inaccettabile i dazi di Trump | lavoriamo per l’esenzione del vino Il commissario Ue Sefcovic a rapporto in Italia

Lollobrigida e le associazioni di settore riunite al Masaf chiedono garanzie sul Mercosur e dazio zero con gli Usa. Insoddisfatte Coldiretti e Filiera Italia: "Non abbiamo avuto garanzie". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

