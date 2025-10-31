In un paesino tra Sannio e Alto Casertano si nasconde uno dei ristoranti migliori d’Italia

Dopo una gavetta con Berton, Passard, Crippa, nel 2019 Domenico Marotta è tornato a casa e ha dato vita a un locale tutto suo. Oggi Marotta Ristorante a Squille, in provincia di Caserta, è uno dei migliori ristoranti d'Italia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Argomenti simili trattati di recente

20 settembre 2025 - Morrone del Sannio. La XXX edizione apre con l'uscita a Morrone per i nostri figuranti, primo evento dell'edizione sulla quale siamo già a lavoro, la più attesa e, senza ombra di dubbio, quella pronta a stupire tutti. Ringraziamo il paesino di - facebook.com Vai su Facebook

Inclusione sociale e servizi di comunità: fondi per Irpinia, Sannio e Alto Casertano - Ad Andretta, provincia di Avellino, sono stati allocati circa 300mila euro per il «Completamento del centro di aggregazione sociale e culturale ed implementazione di accoglienza ed assistenza per i ... Riporta ilmattino.it