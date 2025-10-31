In Sudan milioni di civili alla fame nel silenzio del mondo | Se accendi una sigaretta vieni ucciso

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fanpage.it chi non ha mai lasciato il campo racconta le violenze subite dalla popolazione civile. Emergency e Music For Peace: "La più grande crisi umanitaria in corso, 12 milioni di sfollati. Ad Al-Fashir chi fugge viene ucciso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sudan milioni civili fameIn Sudan milioni di civili alla fame nel silenzio del mondo: “Se accendi una sigaretta vieni ucciso” - Emergency e Music For Peace: “La più grande crisi umanitaria in corso, 12 milioni di sfollati. Lo riporta fanpage.it

sudan milioni civili fameCosa succede in Sudan: El Fasher sotto assedio - Dal campo Francesco Lanino, Vice Direttore di Save the Children in Sudan, racconta una catastrofe che il mondo non può più ignorare. Si legge su savethechildren.it

sudan milioni civili fameLa guerra civile in Sudan (di cui non parla quasi nessuno) ha già massacrato migliaia di civili - La città, sotto assedio da diciotto mesi nella totale indifferenza dell’Occidente, ... Riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Sudan Milioni Civili Fame