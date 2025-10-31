In Sudan milioni di civili alla fame nel silenzio del mondo | Se accendi una sigaretta vieni ucciso
A Fanpage.it chi non ha mai lasciato il campo racconta le violenze subite dalla popolazione civile. Emergency e Music For Peace: "La più grande crisi umanitaria in corso, 12 milioni di sfollati. Ad Al-Fashir chi fugge viene ucciso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La guerra sudanese infuria in Darfur tra le forze paramilitari e l'esercito: oltre 150mila morti e 14 milioni di sfollati. Immagini raccapriccianti da Al-Fashir, capitale settentrionale sotto assedio. Una catastrofe umanitaria che preoccupa l'Onu
In Sudan l'Onu denuncia uccisioni, violenze e ostacoli agli aiuti umanitari #sudan #onu #4ottobre
In Sudan milioni di civili alla fame nel silenzio del mondo: "Se accendi una sigaretta vieni ucciso" - Emergency e Music For Peace: "La più grande crisi umanitaria in corso, 12 milioni di sfollati.
Cosa succede in Sudan: El Fasher sotto assedio - Dal campo Francesco Lanino, Vice Direttore di Save the Children in Sudan, racconta una catastrofe che il mondo non può più ignorare.
La guerra civile in Sudan (di cui non parla quasi nessuno) ha già massacrato migliaia di civili - La città, sotto assedio da diciotto mesi nella totale indifferenza dell'Occidente, ...