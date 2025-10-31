In strada cercano rispetto | la mappa dei bulli e delle baby gang anche femminili di Milano
Un insulto. La reazione all’offesa. E poi i pugni e i calci anche in testa. Giovedì scorso una donna di 34 anni è stata aggredita da un gruppo di ragazzine in una zona popolare di Corvetto ed è finita in pronto soccorso con ferite alla testa e una frattura scomposta allo zigomo. Le giovani, tutte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SOFIA E MAYA, 5 MESI, TAGLIA MEDIA, ABBANDONATE PER STRADA, CERCANO CASA Sofia e Maya cercano qualcuno che possa amarle e prendersi cura di loro per tutta la vita. Abbandonate al loro destino cercano la loro famiglia per sempre! Sono gioc - facebook.com Vai su Facebook