In strada cercano rispetto | la mappa dei bulli e delle baby gang anche femminili di Milano

Milanotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un insulto. La reazione all’offesa. E poi i pugni e i calci anche in testa. Giovedì scorso una donna di 34 anni è stata aggredita da un gruppo di ragazzine in una zona popolare di Corvetto ed è finita in pronto soccorso con ferite alla testa e una frattura scomposta allo zigomo. Le giovani, tutte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Strada Cercano Rispetto Mappa