In Seminario l’ordinazione diaconale di don Andrea Formenti e don Federico Rossi
LA CELEBRAZIONE. «Siamo riconoscenti a Dio per questo dono», ha detto il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In Seminario l’ordinazione diaconale di don Andrea Formenti e don Federico Rossi - «Ci prepariamo a celebrare la grande festa di tutti i Santi in una circostanza gioiosa. Lo riporta ecodibergamo.it