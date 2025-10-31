In sciopero i medici di medicina generale | possibili disagi il 5 novembre
FIRENZE – A seguito delle sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato per il 5 novembre dallo Snami, il sindacato nazionale autonomo medici italiani, si potrebbero creare disagi nei servizi di assistenza. Ne dà avviso l’assessorato al diritto alla salute della Regione Toscana. Le modalità di possibile astensione dal lavoro variano a seconda dei settori: per i medici di assistenza primaria a ciclo di scelta è prevista la chiusura degli studi dalle 8 alle 20, ma saranno garantite le visite a domicilio, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata (Adi). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
