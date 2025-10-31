In Puglia 2 miliardi per i trasporti | biglietto unico nuovi mezzi e aeroporti collegati fra loro
Più bus e treni per collegare gli aeroporti con i centri cittadini, con le stazioni e i porti. La Regione ci riprova, dopo la?bocciatura? in estate da parte delle aziende di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Scopri altri approfondimenti
https://www.statoquotidiano.it/28/10/2025/fallucchi-fdi-meloni-rilancia-la-puglia-con-65-miliardi-vendola-smentito-dai-fatti/1247872/ - facebook.com Vai su Facebook
Dal 2014 al 2023 il PIL della Puglia è aumentato di 8,2 miliardi di euro, pari a una crescita del +10,91%. Un risultato che supera la media nazionale (+10,12%), del Centro-Nord (+10,30%) e del Mezzogiorno (+9,51%). - X Vai su X
Crisi idrica in Puglia, c’è il piano ma mancano 1,3 miliardi per realizzare le opere. Quali - Servono ancora 1,3 miliardi per portare a termine le opere infrastrutturali considerate dalla Regione «indispensabili» per combattere la siccità, dai dissalatori ai ... quotidianodipuglia.it scrive