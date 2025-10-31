In prima linea per il mare | al via la formazione specialistica anti-inquinamento
PORTO CESAREO – Prenderanno il via nei prossimi giorni le attività di formazione avanzata promosse dall’Area marina protetta di Porto Cesareo nell’ambito del progetto internazionale Biopressadria (“Cross-border integrated strategy to reduce biodiversity loss due to anthropogenic pressures along. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altre letture consigliate
A un anno esatto dalla morte di Matilde #Lorenzi ci sono due indagati per quell'incidente sulle piste in cui la giovane promessa dello sci ha perso la vita. Una battaglia per la verità condotta in prima linea dai suoi genitori. - facebook.com Vai su Facebook
Il Papa: 'Agenzie di stampa in prima linea contro notizie spazzatura'. Leone: "L'informazione libera è un pilastro da difendere" #ANSA - X Vai su X
In prima linea per il mare: al via la formazione specialistica anti-inquinamento - Formazione per gli operatori su monitoraggio scientifico, gestione delle microplastiche e conservazione della biodiversità ... Lo riporta lecceprima.it
Tram del Mare, via ai lavori dal Lungomare a San Giovanni a Teduccio - Il Comune e l’Anm stanno accelerando per completare la prima tratta della nuova linea tranviari ... ilfattovesuviano.it scrive