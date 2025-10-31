In preda ad una crisi di nervi aggredisce i poliziotti | 37enne arrestato dalla Polizia di Stato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un 37enne tarantino perché ritenuto presunto responsabile dei reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in tarda serata in una via del centro cittadino dove era stata segnalata musica ad altissimo volume provenire da un appartamento con un uomo all’interno che in maniera alquanto agitata stava urlando. I poliziotti hanno incontrato il proprietario che si è presentato in un evidente stato di alterazione psicofisica dovuto presumibilmente all’assunzione di alcool e droghe. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

