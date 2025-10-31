In piazza IV Novembre la cerimonia in occasione del Giorno dell' Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate

Martedì 4 novembre 2025, in occasione del "Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate", si svolgerà, alle ore 11:30 in piazza IV Novembre, la cerimonia commemorativa organizzata dalla Prefettura di Caserta, in collaborazione con la Brigata Bersaglieri "Garibaldi".

