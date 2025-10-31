In paese arriva il Grande fratello | saranno installate 85 telecamere

Bresciatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le strade, le piazze e gli accessi principali di Pontoglio saranno sorvegliati da ben 85 telecamere digitali ad alta risoluzione. Un vero e proprio “Grande fratello” tecnologico, pensato per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale e il sindaco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

paese arriva grande fratelloArriva il "Grande Fratello" fiscale della Ue. Cos'è la Dac-8 e come controlla ogni reddito - Con l'approvazione della Direttiva, a partire dal 2026 anche l'Italia fornirà il suo contributo alla nuova cooperazione fiscale ... Scrive msn.com

Perché la concorrente del Grande Fratello 2025 Rasha Younes è sulla bocca di tutti - Di origini giordane e palestinesi, la sua reazione all'annuncio di Simona Ventura sull'accordo di pace tra Gaza e Israele ha aperto il dibattito ... Segnala elle.com

Grande Fratello, dopo la puntata arriva il confronto tra Grazia Kendi e Domenico D'Altiero (VIDEO) - Dopo la diretta del Grande Fratello su Canale 5, Grazia Kendi e Domenico D'Altiero hanno un confronto pacifico su quanto accaduto tra loro. Lo riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Paese Arriva Grande Fratello