In paese arriva il Grande fratello | saranno installate 85 telecamere

Le strade, le piazze e gli accessi principali di Pontoglio saranno sorvegliati da ben 85 telecamere digitali ad alta risoluzione. Un vero e proprio “Grande fratello” tecnologico, pensato per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale e il sindaco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

