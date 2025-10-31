in lavorazione il prequel di the conjuring dopo il successo di last rites

Ed e Lorraine Warren non hanno finito il loro ciclo al cinema: torneranno in un altro film di “The Conjuring”. Un film prequel è in fase di sviluppo presso Warner Bros. e New Line, con il regista Rodrigue Huart in trattative per la regia. I veterani del franchise Richard Naing e Ian Goldberg, che hanno co-sceneggiato i due precedenti film di “The Conjuring”, “The Nun II” del 2023 e “The Conjuring: Last Rites”, si occuperanno della sceneggiatura. Al momento non sono stati conclusi gli accordi ufficialmente. “ The Conjuring: Last Rites ” era stato annunciato come l’ultimo capitolo della serie paranormale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

