In Italia il 31% delle donne ha subito violenza ostetrica | Molte non vogliono più fare figli a causa del parto

Da un'indagine condotta dall'ostetrica Alessandra Bellasio, il 31% di donne in Italia ha subito violenza ostetrica durante il parto. Molte di loro hanno dichiarato di non voler più avere figli a causa dell'esperienza traumatica vissuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

