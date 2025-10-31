In Cattolica un confronto sul futuro del fisco e del Paese

31 ott 2025

Si è svolto mercoledì 29 ottobre, presso la Sala Giuseppe Piana della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, il convegno “L’attuazione della riforma tributaria: alcuni spunti”, promosso in collaborazione con Aiga Piacenza, Ugdcec Piacenza e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

