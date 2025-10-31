In Calabria ritirate 712 tonnellate di oli alimentari esausti | 116 i punti complessivi di raccolta
RenOils, Consorzio volontario e senza scopo di lucro che organizza in Italia la raccolta, il trattamento e il recupero degli oli e grassi alimentari esausti, ha reso noti i dati riferiti al 2024, da cui emerge non solo l'aumento complessivo nazionale di punti ritiro e raccolta ma anche il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I punti complessivi di raccolta sono 116 #InCalabria - X Vai su X
"Lo Spirito del Signore è sopra di me" (Lc 4,18) Partecipa al Ritiro Regionale della Calabria https://www.gesurisorto.it/events/ritiro-regionale-della-calabria/ Domenica 9 novembre 2025 Auditorium "Casa Famiglia di Nazareth" - Rizziconi (RC) Ti aspetti - facebook.com Vai su Facebook