In caduta libera Sondaggi sorpresa amarissima e inaspettata | chi sale e chi scende

Da giorni lo scontro tra governo e Corte dei Conti si è trasformato in una vera e propria questione politica, con toni sempre più accesi e posizioni inconciliabili. Al centro della contesa c'è la mancata approvazione della delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto di Messina, un progetto simbolo per l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni e, soprattutto, per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Dopo la decisione della sezione di controllo della Corte di negare la cosiddetta "bollinatura", l'atmosfera si è fatta incandescente: Palazzo Chigi parla di ostacolo burocratico ingiustificato, mentre i magistrati contabili difendono la loro autonomia, sottolineando la necessità di garantire il rispetto delle procedure e la trasparenza dell'iter.