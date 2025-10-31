In auto con un coltello a scatto nel marsupio | fermato e denunciato

È stato fermato per un controllo mentre con l’auto si trovava in zona Porta Nuova, ma il suo nervosismo ha spinto gli agenti della squadra volante ad approfondire e procedere sia con la perquisizione del mezzo che sulla persona. È così che hanno scoperto che il giovane, un pescarese di 27 anni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

