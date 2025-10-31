In America per crescere e formarsi Il progetto di scambio dell' istituto Giovanni da Castiglione
Tutte piene di entusiasmo le impressioni dei liceali castiglionesi all’indomani del viaggio in America per condividere esperienze, comprendere meglio le culture, gli aspetti sociali ed economici diversi dal proprio paese. “Lo scambio con la West Boca School di Miami in Florida è stata una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Diventa una delle reginette del pop con otto album di inediti, tre dischi d'oro in America e una fan-base che ancora oggi continua a crescere
Scuola americana,per progetto Rimezzano operiamo rispetto regole - Il progetto di ampliamento dell'International school of Florence, la Scuola americana, a Rimezzano nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze) "è ancora in corso di valutazione.
America centrale: Aibi, concluso progetto contro l'abbandono dei bambini - Dopo 18 mesi, il progetto di capacity building e advocacy "Università delle buone prassi contro l'abbandono in Centroamerica", finanziato dalla Cai (Commissione italiana per le adozioni internazionali
L'America Latina in 600 poster. Progetto che esplora i continenti - Una mostra che racconta l'America latina nella sua cultura, nelle sue questioni sociali e nel suo popolo con varietà di linguaggi e tecniche grafiche.